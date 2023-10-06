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TodoFichajes: Моуринью хочет возглавить национальную сборную

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не планирует продлевать контракт с римским клубом.
TodoFichajes: Моуринью хочет возглавить национальную сборную
  • AP
  • © Petr David Josek

Как сообщает TodoFichajes, 60-летний португалец планирует возглавить национальную сборную.

По информации источника, Моуринью может стать наставником сборной Англии, Италии или Мексики.

Отмечается, что к услугам специалиста может обратиться команда Бразилии в случае отказа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В сезоне-2021/22 команда римлян под его руководством выиграла Лигу конференций.

Ранее Моуринью после поражения от «Дженоа» в матче шестого тура итальянской Серии А заявил, что это худший старт в его карьере.

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