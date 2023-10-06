TodoFichajes: Моуринью хочет возглавить национальную сборную
- AP
- © Petr David Josek
Как сообщает TodoFichajes, 60-летний португалец планирует возглавить национальную сборную.
По информации источника, Моуринью может стать наставником сборной Англии, Италии или Мексики.
Отмечается, что к услугам специалиста может обратиться команда Бразилии в случае отказа главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. В сезоне-2021/22 команда римлян под его руководством выиграла Лигу конференций.
Ранее Моуринью после поражения от «Дженоа» в матче шестого тура итальянской Серии А заявил, что это худший старт в его карьере.