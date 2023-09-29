Моуринью — о поражении от «Дженоа»: это худший мой старт в карьере

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал крупное поражение от «Дженоа» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

«Мы плохо начали игру, это правда. Мы пропустили чудовищный гол. Все наши замены были нацелены на атаку. Однако после третьего гола всё было кончено. Надёжность — следствие командного духа и коллективной работы, а их мы отчасти тоже лишились.

Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Игра на стадионе «Луиджи Феррарис» завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива из Генуи. «Рома» (пять очков) занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее «Рома» не включила Азмуна в заявку на Лигу Европы.