Моуринью — о поражении от «Дженоа»: это худший мой старт в карьере
- AP
«Мы плохо начали игру, это правда. Мы пропустили чудовищный гол. Все наши замены были нацелены на атаку. Однако после третьего гола всё было кончено. Надёжность — следствие командного духа и коллективной работы, а их мы отчасти тоже лишились.
Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Игра на стадионе «Луиджи Феррарис» завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива из Генуи. «Рома» (пять очков) занимает 16-е место в турнирной таблице.
Ранее «Рома» не включила Азмуна в заявку на Лигу Европы.