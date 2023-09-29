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Моуринью — о поражении от «Дженоа»: это худший мой старт в карьере

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал крупное поражение от «Дженоа» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.
Моуринью — о поражении от «Дженоа»: это худший мой старт в карьере
  • AP

«Мы плохо начали игру, это правда. Мы пропустили чудовищный гол. Все наши замены были нацелены на атаку. Однако после третьего гола всё было кончено. Надёжность — следствие командного духа и коллективной работы, а их мы отчасти тоже лишились.

Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Игра на стадионе «Луиджи Феррарис» завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива из Генуи. «Рома» (пять очков) занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее «Рома» не включила Азмуна в заявку на Лигу Европы.

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