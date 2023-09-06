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«Рома» не включила Азмуна в заявку на Лигу Европы

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Иранский нападающий «Ромы» Сердар Азмун отсутствует в заявке своей команды на Лигу Европы УЕФА сезона-2023/24.
«Рома» не включила Азмуна в заявку на Лигу Европы
  • AP

По информации Football Italia, игрок не попал в заявку римлян из-за ограничений, наложенных на клуб со стороны УЕФА. Для соблюдения финансового фейр-плей стоимость состава «Ромы» не должна превышать прошлогоднюю, поэтому в заявке не еврокубок отсутствуют Азмун и другой новичок — Расмус Кристенсен. При этом остальные игроки, приобретённые «Ромой» в летнее трансферное окно, вошли в заявку команды.

Иранец был арендован у «Байера» до 30 июня 2024 года с опцией выкупа. Он будет выступать под 17-м номером.

В 2022 году Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер». В составе команды он сыграл в 44 матчах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Дмитрий Селюк заявил, что «Рома» не будет выкупать Азмуна.

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