Левитин: Россия не будет препятствовать участию в Олимпиаде в нейтральном статусе

Помощник президента Игорь Левитин заявил, что Россия не будет препятствовать спортсменам принимать участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Президент об этом сказал, это выбор каждого спортсмена. Если спортсмен решает, что он едет в нейтральном статусе, мы ему препятствовать не будем», — цитирует Левитина «Спорт-Экспресс».

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Позже МОК не стал отправлять приглашение сборной России для участия в летней Олимпиаде. При этом окончательное решение о допуске россиян к Играм в Париже пока не принято.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Станислав Поздняков призвал МОК отменить рекомендации по допуску россиян на турниры.