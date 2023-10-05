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Форвард «Барселоны» Левандовски выбыл на неопределённый срок

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.
Форвард «Барселоны» Левандовски выбыл на неопределённый срок
  • globallookpress.com
  • © IMAGO / Daniel Castro / SPP

35-летний форвард сборной Польши вывихнул левую лодыжку 4 октября в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Порту». Футболист выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Левандовски в сезоне-2023/24 в десяти матчах во всех турнирах забил шесть мячей.

Поляк перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее президент ПСЖ назвал Левандовски «машиной для забивания голов».

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