Форвард «Барселоны» Левандовски выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

35-летний форвард сборной Польши вывихнул левую лодыжку 4 октября в матче второго тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Порту». Футболист выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Левандовски в сезоне-2023/24 в десяти матчах во всех турнирах забил шесть мячей.

Поляк перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в €30 млн.

Ранее президент ПСЖ назвал Левандовски «машиной для забивания голов».