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Президент ПСЖ назвал Левандовски «машиной для забивания голов»

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал, мог ли клуб подписать Роберта Левандовски.
Президент ПСЖ назвал Левандовски «машиной для забивания голов»
  • AFP

«Ни для кого не секрет, что Роберт — феноменальный нападающий. Каждый клуб мира на каком-то этапе задумывался о его подписании. Это машина для забивания голов. Отличный парень. Я могу сказать о нём только хорошее», — цитирует Аль-Хелаифи Meczyki.pl.

35-летний Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. Форвард сборной Польши в 49 матчах забил 34 мяча и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €30 млн.

Ранее Левандовски раскритиковал работу арбитров в матчах чемпионата Испании по футболу.

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