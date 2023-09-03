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Левандовски считает, что арбитры убивают атакующий футбол Примеры

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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски раскритиковал работу арбитров в матчах чемпионата Испании по футболу.

«Арбитры не хотят, чтобы команды действовали агрессивно. Своими действиями они убивают атакующий футбол. И руководство Ла Лиги поощряет», — цитирует Левандовски Meczyki.

По его мнению, рефери слишком часто фиксируют нарушения в атаке.

35-летний Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. Форвард сборной Польши в 49 матчах забил 34 мяча и отдал девять результативных передач.

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