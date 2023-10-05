Узнать больше

Билялетдинов — о дубле Радулова: для него было важно, давно не забивал

Короткая ссылка
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что нападающий Александр Радулов переживал из-за безголевой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Билялетдинов — о дубле Радулова: для него было важно, давно не забивал
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Саша давно не забивал, прорвало, так скажем. Голы у Радулова красивые. Для него было важно, давно не забивал. Я говорил, что он переживал. Не было такого, что он так долго не забивал, переживал», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По его словам, игра с омским «Авангардом» получилась сложной.

«Но я очень доволен, что они вытащили ситуацию и сыграли достойно.

Результат есть, это очень хорошо, но есть вопросы, над которыми надо работать», — добавил Билялетдинов.

Дубль Радулова помог «Ак Барсу» нанести поражение «Авангарду» (5:4) в матче КХЛ. 

«Ак Барс» (19 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (16) — шестое.

Ранее «Локомотив» одолел «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить