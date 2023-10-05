Билялетдинов — о дубле Радулова: для него было важно, давно не забивал

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что нападающий Александр Радулов переживал из-за безголевой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Саша давно не забивал, прорвало, так скажем. Голы у Радулова красивые. Для него было важно, давно не забивал. Я говорил, что он переживал. Не было такого, что он так долго не забивал, переживал», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

По его словам, игра с омским «Авангардом» получилась сложной.

«Но я очень доволен, что они вытащили ситуацию и сыграли достойно.

Результат есть, это очень хорошо, но есть вопросы, над которыми надо работать», — добавил Билялетдинов.

Дубль Радулова помог «Ак Барсу» нанести поражение «Авангарду» (5:4) в матче КХЛ.

«Ак Барс» (19 очков) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (16) — шестое.

Ранее «Локомотив» одолел «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ до пяти матчей.