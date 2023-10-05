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ОКР примет участие в генассамблее EOC по видеосвязи

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Президент Европейских олимпийских комитетов (EOC) Спирос Капралос сообщил, что Олимпийский комитет России примет участие в генеральной ассамблее удалённо.
ОКР примет участие в генассамблее EOC по видеосвязи
  • AFP
  • © SEBASTIEN BOZON

«Мы пригласили присутствовать на нашей генассамблее ОКР и Национальный комитет Белоруссии. Они будут присутствовать по видеосвязи», — цитирует Капралоса Inside the Games.

Он подчеркнул, что ОКР и НОКБ являются членами EOC.

«В прошлом году была другая история, это было сразу после начала СВО», — добавил Капралос.

Генеральная ассамблея EOC пройдёт 6 и 7 октября в Стамбуле.

Ранее Украина осудила критерии допуска российских фехтовальщиков к турнирам.

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