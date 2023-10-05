ОКР примет участие в генассамблее EOC по видеосвязи
- AFP
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«Мы пригласили присутствовать на нашей генассамблее ОКР и Национальный комитет Белоруссии. Они будут присутствовать по видеосвязи», — цитирует Капралоса Inside the Games.
Он подчеркнул, что ОКР и НОКБ являются членами EOC.
«В прошлом году была другая история, это было сразу после начала СВО», — добавил Капралос.
Генеральная ассамблея EOC пройдёт 6 и 7 октября в Стамбуле.
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