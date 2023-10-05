Титов: российским игрокам нужно выходить из зоны комфорта

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов считает, что российским футболистам стоит при возможности принимать предложения от клубов из Европы.

«Желаю, чтобы Арсен и дальше повышал футбольное образование и смог бы до конца реализовать свой огромный потенциал. Именно об этом я и говорил, когда советовал нашим футболистам бежать в европейские турниры, если будут оттуда предложения. Ещё раз: речь не про географию, а про то, что для прогресса и развития игрокам нужно выходить из зоны комфорта», — цитирует Титова Sport24.

Вместе с тем он подчеркнул, что был бы счастлив, если российские футболисты могли бы поступательно развиваться в РПЛ, совершенствоваться у себя на родине и радовать отечественных болельщиков своей игрой.

«Но все мы понимаем, что в последние годы уровень футбола в России падает», — добавил Титов.

В летнее трансферное окно во французский «Гавр» перешёл Далер Кузяев, а Арсен Захарян пополнил ряды испанского «Реал Сосьедад». Также в Европе в том числе играют: за французский «Монако» — Александр Головин, итальянскую «Аталанту» — Алексей Миранчук, кипрский «Арис» — Александр Кокорин.

Ранее Титов призвал не искать подковёрных игр в решении Гильермо Абаскаля по Георгию Джикии.