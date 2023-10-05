Оздоев попал в стартовый состав матча Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт»

Греческий ПАОК опубликовал стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА с немецким «Айнтрахтом».

Российский полузащитник клуба из Салоников Магомед Оздоев выйдет на поле со стартовым свистком.

Игра группы G ПАОК — «Айнтрахт» начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Оздоевым упустил победу над «Панатинаикосом» в чемпионате Греции.