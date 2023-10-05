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Оздоев попал в стартовый состав матча Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт»

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Греческий ПАОК опубликовал стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА с немецким «Айнтрахтом».
Оздоев попал в стартовый состав матча Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Российский полузащитник клуба из Салоников Магомед Оздоев выйдет на поле со стартовым свистком.

Игра группы G ПАОК — «Айнтрахт» начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Оздоевым упустил победу над «Панатинаикосом» в чемпионате Греции.

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