Оздоев попал в стартовый состав матча Лиги конференций ПАОК — «Айнтрахт»
Греческий ПАОК опубликовал стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА с немецким «Айнтрахтом».
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Российский полузащитник клуба из Салоников Магомед Оздоев выйдет на поле со стартовым свистком.
Игра группы G ПАОК — «Айнтрахт» начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что ПАОК с Оздоевым упустил победу над «Панатинаикосом» в чемпионате Греции.
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