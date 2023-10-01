ПАОК с Оздоевым упустил победу над «Панатинаикосом» в чемпионате Греции
- РИА Новости
Игра в Афинах завершилась со счётом 2:2.
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился на поле на 62-й минуте. 30-летний российский хавбек не отметился результативными действиями. Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин остался в запасе «Панатинаикоса».
ПАОК с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Панатинаикос» (13) располагается на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что ПАОК с Оздоевым победил ХИК в матче Лиги конференций.