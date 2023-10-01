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ПАОК с Оздоевым упустил победу над «Панатинаикосом» в чемпионате Греции

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ПАОК и «Панатинаикос» не смогли выявить победителя в матче седьмого тура чемпионата Греции по футболу.
ПАОК с Оздоевым упустил победу над «Панатинаикосом» в чемпионате Греции
  • РИА Новости

Игра в Афинах завершилась со счётом 2:2.

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев появился на поле на 62-й минуте. 30-летний российский хавбек не отметился результативными действиями. Бывший вратарь сборной России Юрий Лодыгин остался в запасе «Панатинаикоса».

ПАОК с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Панатинаикос» (13) располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что ПАОК с Оздоевым победил ХИК в матче Лиги конференций.

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