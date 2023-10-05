Канадский хоккеист «Амура» Ли получил российский паспорт
- РИА Новости
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Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
«Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни», — написал губернатор.
В сентябре вышел указ президента России Владимира Путина о получении Ли гражданства России.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 26-летний канадец забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач в 53 матчах.
Ранее Ли рассказал, как отметит получение российского гражданства.