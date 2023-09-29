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Канадский хоккеист «Амура» Ли отметит получение паспорта РФ тарелкой борща

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Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Кэмерон Ли рассказал, как отметит получение российского гражданства.

«Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща. Это моё любимое блюдо», — цитирует хоккеиста пресс-служба хабаровской команды.

Кэмерон Ли имеет опыт выступления в Северной Америке — в НХЛ и АХЛ.

Ли в сезоне-2022/23 в 62 матчах набрал 26 (восемь голов + 18 результативных передач) очков. 26-летний игрок из Северной Америки до переезда в Россию выступал в НХЛ и АХЛ. Президент Владимир Путин 27 сентября подписал указ о присвоении российского гражданства Ли.

Ране сообщалось, что израильский футболист хочет играть в РПЛ и сборной России. 

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