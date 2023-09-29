Канадский хоккеист «Амура» Ли отметит получение паспорта РФ тарелкой борща

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Кэмерон Ли рассказал, как отметит получение российского гражданства.

«Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща. Это моё любимое блюдо», — цитирует хоккеиста пресс-служба хабаровской команды.

Кэмерон Ли имеет опыт выступления в Северной Америке — в НХЛ и АХЛ.

Ли в сезоне-2022/23 в 62 матчах набрал 26 (восемь голов + 18 результативных передач) очков. 26-летний игрок из Северной Америки до переезда в Россию выступал в НХЛ и АХЛ. Президент Владимир Путин 27 сентября подписал указ о присвоении российского гражданства Ли.

Ране сообщалось, что израильский футболист хочет играть в РПЛ и сборной России.