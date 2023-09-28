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Sport24: израильский футболист хочет играть в РПЛ и сборной России

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Защитник иерусалимского «Хапоэля» Шахар Пивень хотел бы играть за клуб чемпионата России и национальную команду.
Sport24: израильский футболист хочет играть в РПЛ и сборной России
  • Legion-Media
  • © Nikola Krstic

«У Пивеня есть желание выступать за сборную России, но не думаю, что это обсуждается. Ему было бы интересно продолжить карьеру в РПЛ», — цитирует источника Sport24.

Напомним, что Пивень родился в Биробиджане, но всю карьеру играл в Израиле. В составе «Маккаби» футболист стал двукратным чемпионом страны, завоевал Кубок и Суперкубок.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Лукас Фассон пока не думает о получении гражданства России.

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