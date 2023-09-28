Sport24: израильский футболист хочет играть в РПЛ и сборной России

Защитник иерусалимского «Хапоэля» Шахар Пивень хотел бы играть за клуб чемпионата России и национальную команду.

«У Пивеня есть желание выступать за сборную России, но не думаю, что это обсуждается. Ему было бы интересно продолжить карьеру в РПЛ», — цитирует источника Sport24.

Напомним, что Пивень родился в Биробиджане, но всю карьеру играл в Израиле. В составе «Маккаби» футболист стал двукратным чемпионом страны, завоевал Кубок и Суперкубок.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Лукас Фассон пока не думает о получении гражданства России.