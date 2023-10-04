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В Катаре завершили полную реконструкцию трассы для «Формулы-1»

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Гоночная трасса Lusail International Circuit в Катаре полностью реконструирована и готова принять участников и болельщиков Гран-при Катара гонок «Формулы-1».
В Катаре завершили полную реконструкцию трассы для «Формулы-1»
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Ashton - AMA

«Работы по реконструкции гоночной трассы Lusail Circuit и основных зданий были завершены всего за семь месяцев в соответствии с высочайшими международными стандартами и точными требованиями организации «Формулы-1», — цитирует директора отдела дорожных проектов в Ashgal Юсефа аль-Эмади пресс-служба организации. 

Он также отметил, что самой сложной задачей проекта было строительство навеса для здания, предназначенного для приёма особо важных гостей, поскольку он весит 330 т.

Гоночная трасса Lusail Circuit продолжительностью в 5,38 км включает в себя 16 поворотов. В процессе реконструкции вместимость автодрома увеличилась до 40 тыс. человек.

Ранее чемпионка Великобритании по картингу и каскадёр Джессика Хокинс стала первой за пять лет женщиной, протестировавшей болид «Формулы-1».

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