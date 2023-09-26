Чемпионка Великобритании по картингу и каскадёр Джессика Хокинс стала первой за пять лет женщиной, протестировавшей болид «Формулы-1».

«Мне потребовалась вся кровь, пот и слёзы, чтобы добраться сюда. Приходилось хранить всё в секрете несколько месяцев, это было довольно сложно. Но оно того стоило и дало мне действительно ценный опыт», — приводятся слова Хокинс на официальном сайте команды Aston Martin.

По её словам, ничто не сравнится с ускорением и торможением болида «Формулы-1». Она также отметила, что гордится своим выступлением, готова продолжать совершенствоваться и вдохновлять других женщин следовать своей мечте, какой бы она ни была.

28-летняя спортсменка проехала 26 кругов на болиде Aston Martin 2021 года на автодроме «Хунгароринг» недалеко от Будапешта.

Последней женщиной-тестировщиком была колумбийка Татьяна Кальдерон, которая села за руль болида Sauber на трассе в Мехико в октябре 2018 года.

Ранее болельщики заказали тысячи энергетических напитков Red Bull для британского гонщика Льюиса Хэмилтона в гостиничный номер Mercedes.