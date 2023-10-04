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«Галатасарай» обвинил правительство Великобритании в неуважении к команде

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Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» обвинил правительство Великобритании в неуважительном отношении к команде, проявившемся в задержках в аэропорту.
«Галатасарай» обвинил правительство Великобритании в неуважении к команде
  • Gettyimages.ru

«Неуважительное поведение, начавшееся с трудностей, вызванных консульством Великобритании в Стамбуле при оформлении виз, продолжилось во время въезда нашей команды в Англию и со вчерашнего вечера превратилось в аморальное обращение», — говорится на официальном сайте команды.

3 октября «Галатасарай» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Юнайтед».

Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:3. В составе английского клуба дубль оформил Расмус Хойлунн (17-я, 67-я минуты). У турецкой команды отличились Уилфрид Заха (23-я), Керем Актюркоглу (71-я), Мауро Икарди (81-я).

МЮ без очков расположился на четвёртой строчке таблицы A. Первое место занимает «Бавария» с шестью очками.

Ранее главный тренер МЮ Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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