Тен Хаг: мы совершаем психологические ошибки, недопустимые на уровне ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Галатасарая» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Психологические ошибки, которые мы совершаем, недопустимы на этом уровне. Вас накажут. Это трудно контролировать. Это касается нас всех», — цитирует тен Хага BBC.

Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:3. В составе английского клуба дубль оформил Расмус Хойлунд (17-я, 67-я минуты). У турецкой команды отличились Уилфрид Заха (23-я), Керем Актюркоглу (71-я), Мауро Икарди (81-я).

МЮ без очков расположился на четвёртой строчке таблицы A. Первое место занимает «Бавария» с шестью очками.

Ранее бывший защитник МЮ Рио Фердинанд назвал позором поражение команды от «Галатасарая».