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Фердинанд назвал позором поражение «Манчестер Юнайтед» от «Галатасарая»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Вот МЮ показывает потенциал и что-то позитивное – и тут же приходится хвататься за голову. У этой команды нет организованности. Это позор. Это же Лига чемпионов», — цитирует Фердинанда BBC.

Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:3. В составе английского клуба дубль оформил Расмус Хойлунд (17-я, 67-я минуты). У турецкой команды отличились Уилфрид Заха (23-я), Керем Актюркоглу (71-я), Мауро Икарди (81-я).

Ранее бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2023/24.

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