Аршавин: «Манчестер Юнайтед» лихорадит не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о проблемах «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2023/24.

«МЮ» лихорадит не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ. Проблемы с тренером, проблемы с игроками. В целом — это отражение того, что происходит в клубе. Мне кажется, у Тен Хага проблемы с коллективом», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 2:3. В составе английского клуба дубль оформил Расмус Хойлунд (17-я, 67-я минуты). У турецкой команды отличились Уилфрид Заха (23-я), Керем Актюркоглу (71-я), Мауро Икарди (81-я).

Ранее сообщалось, что МЮ собирается продлить соглашение с главным тренером команды Эриком тен Хагом.