Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо» в Кубке России

Московские «Динамо» и «Спартак» объявили составы на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

В стартовый состав «Динамо» попали Лещук, Скопинцев, Маричаль, Роберто Фернандес, Бессмертный, Фомин, Кутицкий, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.

С первых минут у «Спартака» выйдут Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Рябчук, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.

Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве и начнётся в 16:45 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Владимира Москалёва обслужит игру между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России.