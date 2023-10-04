Ондуа попал в заявку сборной Камеруна на товарищеский матч с Россией

Футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий гражданство России, включён в заявку сборной Камеруна на товарищеский матч с Россией.

Об этом сообщается на странице африканской команды в социальных сетях.

Встреча пройдёт 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 19:00.

Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.