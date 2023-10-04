Ондуа попал в заявку сборной Камеруна на товарищеский матч с Россией
Футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий гражданство России, включён в заявку сборной Камеруна на товарищеский матч с Россией.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на странице африканской команды в социальных сетях.
Встреча пройдёт 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 19:00.
Ранее сообщалось, что матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА.
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