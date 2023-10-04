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Рубиалес дал показания в суде по делу о поцелуе c Эрмосо

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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал поцелуй с футболисткой национальной команды Дженнифер Эрмосо.
Рубиалес дал показания в суде по делу о поцелуе c Эрмосо
  • Gettyimages.ru

«Мы выиграли чемпионат мира по футболу, я был в состоянии аффекта. Это было нечто настолько естественное, миллионы людей видели. Нормальный случай между двумя людьми, которые долгое время знакомы», — цитирует Рубиалеса Marca.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. В итоге в отставку ушли Рубиалес и главный тренер Хорхе Вильда.

Ранее Дука сменил Рубиалеса на посту вице-президента УЕФА.

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