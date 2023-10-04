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Нуждов надеется, что клубный турнир по биатлону станет этапным

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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов считает, что первый клубный турнир по биатлону пройдёт успешно и станет этапным.
Нуждов надеется, что клубный турнир по биатлону станет этапным
  • РИА Новости

«Участники международной профессиональной лиги по биатлону имеют большой опыт и компетенцию в проведении разных соревнований под эгидой других организаций, так что хоть турнир станет первым, но будет успешным. Хочется, чтобы он в дальнейшем состоял не из одного тура, стал периодическим, а не прошёл только один раз. Мы проведём состязания и получим отклик, а уже на его основе будем дальше всё планировать», — заявил RT Нуждов.

Ранее Нуждов рассказал подробности о клубном турнире, который планируется провести в Ханты-Мансийске 18—19 ноября.

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