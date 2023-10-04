Де Лаурентис заявил, что уверен в продлении контракта «Наполи» с Осимхеном

Президент «Наполи» выразил уверенность в продлении контракта с нападающим Виктором Осимхеном.

«Виктор — игрок, который формирует команду самостоятельно, это не подлежит обсуждению. Проблем с продлением его контракта нет, все в «Наполи» счастливы, а проблемы приходят и уходят», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, что конфликт Осимхена с руководством неаполитанской команды начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено. Сторона футболиста считает, что эта публикация могла навредить имиджу нигерийца.

Ранее Осимхен призвал болельщиков придерживаться единства и уважения.