Де Лаурентис заявил, что уверен в продлении контракта «Наполи» с Осимхеном
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«Виктор — игрок, который формирует команду самостоятельно, это не подлежит обсуждению. Проблем с продлением его контракта нет, все в «Наполи» счастливы, а проблемы приходят и уходят», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Напомним, что конфликт Осимхена с руководством неаполитанской команды начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено. Сторона футболиста считает, что эта публикация могла навредить имиджу нигерийца.
Ранее Осимхен призвал болельщиков придерживаться единства и уважения.