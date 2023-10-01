Игрок «Наполи» Осимхен призвал болельщиков придерживаться единства и уважения

Нигерийский футболист итальянского «Наполи» Виктор Осимхен обратился к болельщикам клуба с призывом придерживаться единства и уважения.

«Приезд в Неаполь в 2020 году стал для меня замечательным решением. Жители этого города проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю ничему встать между нами. Страсть жителей Неаполя поддерживает во мне желание всегда играть с душой и сердцем, а любовь к эмблеме клуба непоколебима, и я ношу её с гордостью», — написал Осимхен в соцсетях.

Конфликт Осимхена с руководством неаполитанской команды начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено. Сторона футболиста считает, что эта публикация могла навредить имиджу нигерийца.

Ранее главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о ситуации с Осимхеном.