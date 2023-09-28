Тренер «Наполи» Гарсия: у меня прекрасные отношения с Осимхеном

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия высказался о ситуации с нападающим команды Виктором Осимхеном.

«У меня прекрасные отношения с Виктором с тех пор, как я был назначен тренером «Наполи». В последних матчах ему не везло с забитыми мячами, но он был спокоен и сосредоточен на игре», — цитирует Гарсию RMC Sport.

Конфликт Осимхена с руководством неаполитанской команды начался после матча пятого тура Серии А с «Болоньей» (0:0). Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболист выпрашивает пенальти, а после не забивает его. Позже видео было удалено. Сторона футболиста считает, что эта публикация могла навредить имиджу нигерийца.

Ранее сообщалось, что Осимхен удалил из соцсетей фотографии, связанные с этапом карьеры в «Наполи».