Тихонов: то, что нам сейчас предлагает УЕФА, — унизительно

Бывший полузащитник и нападающий Андрей Тихонов назвал унизительными условия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для России.

«Уже давно понятно, что УЕФА, МОК, Томас Бах — подневольные люди. Америка является федеральным спонсором МОК. Понятно, что он будет делать всё так, как скажут американцы. То, что нам сейчас предлагает УЕФА, — унизительно», — цитирует Тихонова РИА Новости.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

26 сентября 2023 года исполком УЕФА выступил с предложением допустить юниорскую сборную России к международным соревнованиям. При этом в организации заявили, что не допустят остальные российские команды к турнирам до окончания специальной военной операции.

Ранее депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк заявил, что комитет Верховной рады предложил парламенту страны одобрить постановление об обращении с осуждением решения комитета УЕФА о допуске юношеских сборных России на международные соревнования.