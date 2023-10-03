Узнать больше

Семак рассказал, что Фернандес избежал серьёзной травмы

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о характере травмы защитника Марио Фернандеса.
Семак рассказал, что Фернандес избежал серьёзной травмы
  • Gettyimages.ru

«С Фернандесом пока непонятно. Думаю, плохого диагноза избежали. Когда воспаление спадёт, сможем сказать, что с ним конкретно», — цитирует Семака РИА Новости

Футболист получил травму на девятой минуте матча десятого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Оренбургская команда впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Фернандес в сезоне-2023/24 провёл за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в пресс-службе московского «Спартака» сообщили, что защитник команды Даниил Хлусевич выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить