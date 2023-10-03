Семак рассказал, что Фернандес избежал серьёзной травмы
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«С Фернандесом пока непонятно. Думаю, плохого диагноза избежали. Когда воспаление спадёт, сможем сказать, что с ним конкретно», — цитирует Семака РИА Новости.
Футболист получил травму на девятой минуте матча десятого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом». Оренбургская команда впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Фернандес в сезоне-2023/24 провёл за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее в пресс-службе московского «Спартака» сообщили, что защитник команды Даниил Хлусевич выбыл на неопределённый срок из-за травмы.