Защитник «Спартака» Хлусевич получил повреждение боковой связки колена
- РИА Новости
«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления», — сообщили в пресс-службе красно-белых.
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что матч с «Динамо» в Кубке России может стать ключевым для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.