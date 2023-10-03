Защитник «Спартака» Хлусевич получил повреждение боковой связки колена

В пресс-службе московского «Спартака» сообщили, что защитник команды Даниил Хлусевич выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

«У Даниила Хлусевича диагностировано повреждение боковой связки колена. Точный срок возвращения на поле будет понятен в ходе восстановления», — сообщили в пресс-службе красно-белых.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что матч с «Динамо» в Кубке России может стать ключевым для главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.