Тикнизян: сейчас один из лучших моментов в моей карьере

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о лучшем периоде в карьере.

«Я думаю, он начался с апреля этого года. За счёт тренировочного процесса, тренерского штаба и каких-то внутренних моментов. Я могу сохранить этот уровень и держать его. Это один из лучших моментов в моей карьере», — цитирует Тикнизяна Sport24.

24-летний футболист подписал контракт с железнодорожниками в августе 2021 года. Всего за команду в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги он провёл 14 матчей, забил пять мячей и отличился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в €2,5 млн.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ростов» в матче группового этапа Кубка России по футболу.