Хомуха считает, что поездка в Бразилию окажется полезной для молодёжной сборной России

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о планирующейся поездке национальной команды U-21 в Бразилию для проведения матчей со сверстниками из ведущих бразильских академий.

«С учётом текущего отстранения нашей страны от больших футбольных соревнований у меня не возникает никаких сомнений, что ребятам будет крайне полезно поучаствовать в спаррингах такого рода. Не стал бы проецировать на футболистов результаты знаменитого турне «Динамо» по Великобритании 1945 года и ждать от них не меньших свершений. В конце концов, они будут играть не со сборной Бразилии, а с ровесниками из клубных академий.

Эта поездка, скорее, подарит большую пищу для размышлений главному тренеру. Как мы знаем, страны БРИКС выразили своё согласие для игр с нашими командами, и я надеюсь, что поездки такого рода будут увеличиваться и мы не окажемся в полной изоляции», — заявил Хомуха RT.

Ранее молодёжная сборная России объявила состав на матч с бразильскими командами.