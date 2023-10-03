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Молодёжная сборная России объявила состав на матч с бразильскими командами

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Стало известно, кто вошёл в состав молодёжной сборной России на матчи с бразильскими командами.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, соперниками российской молодёжки станут команды «СКА Бразил», «Палмейрас» U20, «Сантос» U20 и «Ред Булл Брагантино» U20.

Команда, составленная из игроков 2004—2005 года рождения, 9 октября отправится в Сан-Паулу, где проведёт четыре товарищеских матча.

Старший тренер молодёжной команды вызвал на сбор 27 футболистов.

Напомним, что российская молодёжка в июле в товарищеском матче проиграла белорусскому «Торпедо‑БелАЗ» (0:1), а в сентябре нанесла поражение сборной Узбекистана (2:0).

Ранее сообщалось, что сборные Литвы не будут играть с российскими юниорскими командами на международных соревнованиях.

 

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