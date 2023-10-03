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Захарян попал в запас «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

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«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Захарян попал в запас «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
  • РИА Новости

Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян начнёт встречу на скамейке запасных.

В составе «Реал Сосьедад» с первых минут выйдут: Ремиро, Муньос, Робен Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мендес, Мерино, Субименди, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо.

Встреча «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» состоится 3 октября. Начало — 22:00 мск.

Ранее Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России.

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