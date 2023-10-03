Захарян попал в запас «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
- РИА Новости
Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян начнёт встречу на скамейке запасных.
В составе «Реал Сосьедад» с первых минут выйдут: Ремиро, Муньос, Робен Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мендес, Мерино, Субименди, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо.
Встреча «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» состоится 3 октября. Начало — 22:00 мск.
Ранее Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России.