Захарян попал в запас «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

«Реал Сосьедад» объявил стартовый состав на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян начнёт встречу на скамейке запасных.

В составе «Реал Сосьедад» с первых минут выйдут: Ремиро, Муньос, Робен Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мендес, Мерино, Субименди, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо.

Встреча «Реал Сосьедад» — «Зальцбург» состоится 3 октября. Начало — 22:00 мск.

Ранее Карпин рассказал, почему не пригласил Захаряна на октябрьский сбор сборной России.