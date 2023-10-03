El Mundo: Негрейра хочет выйти из суда по делу «Барселоны» по состоянию здоровья

Бывший вице-президент технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикес Негрейра планирует выйти из суда по делу «Барселоны».

Как сообщает El Mundo, Негрейра страдает прогрессирующей когнитивной деменцией, что не позволяет ему давать показания в ходе судебного процесса. Поэтому он просит отстранить его от участия в деле по этой причине.

28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

По информации The Telegraph, в случае признания вины «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что приведёт к банкротству.

Ранее руководство «Барселоны» приняло решение прекратить какие-либо контакты с «Севильей» после демарша клуба из Андалусии.