El Mundo: Негрейра хочет выйти из суда по делу «Барселоны» по состоянию здоровья
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Как сообщает El Mundo, Негрейра страдает прогрессирующей когнитивной деменцией, что не позволяет ему давать показания в ходе судебного процесса. Поэтому он просит отстранить его от участия в деле по этой причине.
28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.
По информации The Telegraph, в случае признания вины «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что приведёт к банкротству.
Ранее руководство «Барселоны» приняло решение прекратить какие-либо контакты с «Севильей» после демарша клуба из Андалусии.