«Барселона» объявила о разрыве деловых отношений с «Севильей»

Руководство «Барселоны» приняло решение прекратить какие-либо контакты с «Севильей» после демарша клуба из Андалусии.

Каталонская команда объявляет о разрыве всех институциональных отношений с «Севильей», сообщает пресс-служба «Барсы».

Подчеркивается, что руководство «Севильи» своими действиями оскорбило всех представителей клуба из столицы Каталонии.

28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

По информации The Telegraph, в случае признания вины «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что приведёт к банкротству.

Руководство «Севильи» приняло решение отказаться от официальных встреч с коллегами из «Барселоны» из-за дела Негрейры.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может прекратить своё существование.