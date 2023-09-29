«Барселона» объявила о разрыве деловых отношений с «Севильей»
Каталонская команда объявляет о разрыве всех институциональных отношений с «Севильей», сообщает пресс-служба «Барсы».
Подчеркивается, что руководство «Севильи» своими действиями оскорбило всех представителей клуба из столицы Каталонии.
28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.
По информации The Telegraph, в случае признания вины «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что приведёт к банкротству.
Руководство «Севильи» приняло решение отказаться от официальных встреч с коллегами из «Барселоны» из-за дела Негрейры.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может прекратить своё существование.