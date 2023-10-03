Газзаев: Летний кубок РПЛ однозначно не будет лишним

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал планируемые инициативы Российской премьер-лиги (РПЛ) о проведении Суперкубка России за пределами страны и о создании Летнего кубка РПЛ в качестве прототипа плей-офф лиги.

«Касаемо проведения Суперкубка России за пределами нашего государства — считаю это обыкновенной существующей практикой. Тут важно лишь осознанно подойди к выбору страны для проведения матча.



Уверен, что появление Летнего кубка РПЛ не должно отразиться на мотивации футболистов, надо лишь верно спланировать расписание. Он однозначно не будет лишним, тем более что наверняка будет и достойное финансовое вознаграждение за победы. Это абсолютно нормальное явление с учётом мировой ситуации, тем более когда мы находимся в изоляции», — сказал Газзаев RT.

Ранее Газзаев высказался о планируемой инициативе Российской премьер-лиги (РПЛ) по сокращению группового этапа Кубка России до трёх туров.