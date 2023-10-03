Билялетдинов признался, что возит детей в школу ЦСКА, а не «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассказал, что его дети ходят в академию ЦСКА.

«У меня младший болел за 2Drots, а старший — за «Амкал». Дома было настоящее противостояние. Но в то же время они ходят в академию ЦСКА и поддерживают армейцев, хотя я — железнодорожник до мозга костей», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Он также объяснил, почему так получилось.

«Из-за логистики. Все родители должны понимать: несмотря на спорт, нельзя забывать про школу, уроки. Ребёнок не должен проводить много времени в транспорте. Это потом, так или иначе, повлияет на всё. Поэтому мы приняли решение в пользу армейской академии.

Когда сыновьям было пять-шесть лет, хотел попробовать возить их в «Локомотив». Но полтора часа туда и столько же обратно — очень тяжело. А сейчас у нас дорога занимает десять минут в одну сторону, это совсем другая история. Они заразились ЦСКА. Для них это эталон. А для меня, как футболиста, не так важно, за кого они болеют. Главное, ребёнок занимается делом, которое ему нравится», — добавил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов заявил, что продолжает следить за «Эвертоном».