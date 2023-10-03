Дина Аверина заявила, что поехала бы на Олимпиаду только с флагом и гимном
- РИА Новости
«Мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе. Сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном. Потому что в Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны», — цитирует Аверину ТАСС.
Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.
Ранее Кремлёв назвал унижением выступление на Олимпиаде без флага и гимна.