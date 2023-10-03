Самсонов — об отставке Клотета: все ждали этого
«Это ожидаемо. Все ждали этого. Всё‑таки такие результаты при таких условиях, какие сейчас созданы в клубе для футболистов, просто недопустимы. Поэтому все болельщики ждали отставки тренера, и это случилось», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».
Третьего октября «Торпедо» уволило Клотета с поста главного тренера.
Напомним, что «Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера 28 марта 2023 года.
Столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял 16-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.
На данный момент московская команда с 17 очками занимает десятое место в Первой лиге.
Ранее Самсонов рассказал, как уходил из «Торпедо» после обвинения в договорных матчах.