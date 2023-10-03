Самсонов — об отставке Клотета: все ждали этого

Бывший футболист «Торпедо» Артём Самсонов высказался об отставке главного тренера столичного клуба Жозепа Клотета.

«Это ожидаемо. Все ждали этого. Всё‑таки такие результаты при таких условиях, какие сейчас созданы в клубе для футболистов, просто недопустимы. Поэтому все болельщики ждали отставки тренера, и это случилось», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».

Третьего октября «Торпедо» уволило Клотета с поста главного тренера.

Напомним, что «Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера 28 марта 2023 года.

Столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял 16-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.

На данный момент московская команда с 17 очками занимает десятое место в Первой лиге.

Ранее Самсонов рассказал, как уходил из «Торпедо» после обвинения в договорных матчах.