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Самсонов — об отставке Клотета: все ждали этого

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Бывший футболист «Торпедо» Артём Самсонов высказался об отставке главного тренера столичного клуба Жозепа Клотета.

«Это ожидаемо. Все ждали этого. Всё‑таки такие результаты при таких условиях, какие сейчас созданы в клубе для футболистов, просто недопустимы. Поэтому все болельщики ждали отставки тренера, и это случилось», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».

Третьего октября «Торпедо» уволило Клотета с поста главного тренера. 

Напомним, что «Торпедо» объявило о назначении Клотета на пост главного тренера 28 марта 2023 года.

Столичный клуб по итогам чемпионата России сезона-2022/23 занял 16-е место и напрямую вылетел в Первую лигу. 

На данный момент московская команда с 17 очками занимает десятое место в Первой лиге.

Ранее Самсонов рассказал, как уходил из «Торпедо» после обвинения в договорных матчах.

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