Самсонов рассказал, как уходил из «Торпедо» после обвинения в договорных матчах
- РИА Новости
«В тот момент мне даже не было грустно уходить из команды. Хотя мне предлагали продлить контракт на два года, говорили: «Ты не виноват!» Я и ответил: «С вами никогда в жизни не продлю». Они, по сути, меня обвинили сперва в сдаче матчей, а потом контракт предлагают. Ушёл вообще спокойно», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».
По его словам, он не переживал, когда шло разбирательство по обвинению в договорных матчах.
12 сентября стало известно, что Самсонов подписал контракт с «Уфой». До этого футболист выступал за «Торпедо», за которое провёл 223 матча.
Ранее Самсонов признался, что имел проблемы с алкоголем.