Самсонов рассказал, как уходил из «Торпедо» после обвинения в договорных матчах

Защитник «Уфы» Артём Самсонов рассказал, почему принял решение покинуть «Торпедо» в 2012 году.

«В тот момент мне даже не было грустно уходить из команды. Хотя мне предлагали продлить контракт на два года, говорили: «Ты не виноват!» Я и ответил: «С вами никогда в жизни не продлю». Они, по сути, меня обвинили сперва в сдаче матчей, а потом контракт предлагают. Ушёл вообще спокойно», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».

По его словам, он не переживал, когда шло разбирательство по обвинению в договорных матчах.

12 сентября стало известно, что Самсонов подписал контракт с «Уфой». До этого футболист выступал за «Торпедо», за которое провёл 223 матча.

Ранее Самсонов признался, что имел проблемы с алкоголем.