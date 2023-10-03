Футболист «Уфы» Самсонов признался, что имел проблемы с алкоголем
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«Как таковой зависимости не было. Просто все всегда пьют пиво. И я пил. Я начал его пробовать лет в 17-18 после Европы. При этом если вспоминать все запои с тех пор, то можно грохнуться просто», — цитирует Самсонова «Матч ТВ».
Он также рассказал, почему принял решение перестать употреблять алкоголь.
«Просто ехал и решил. А тут жена сказала: «Приедешь с перегаром, больше домой не зайдёшь». И всё, с того момента больше ни капли», — добавил Самсонов.
12 сентября стало известно, что Самсонов подписал контракт с «Уфой». До этого футболист выступал за «Торпедо», за которое провёл 223 матча.
Ранее президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что клубу удаётся частично окупать аренду стадиона «Лужники».