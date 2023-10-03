Винер заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Сингапур

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что российским спортсменкам не разрешили принять участие в детских соревнованиях, которые проходят в Сингапуре.

«Мы получили приглашение от Сингапура на детские соревнования, а на следующий день нам говорят, что руководство страны отказало. Хотя там только дети, даже нет взрослых соревнований», — приводит слова Винер ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее Винер поддержала Путина в вопросе об участии россиян в Олимпиаде в Париже.