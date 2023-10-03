Sport: в Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» — «Реал» в ЛЧ

В Неаполе произошли подземные толчки накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом».

Как сообщает Sport.es, подземный толчок магнитудой 4,0 был зафиксирован вечером 2 октября неподалеку от Неаполя, из-за чего некоторые обеспокоенные люди даже вышли на улицы.

В первом туре неаполитанский клуб в гостях победил португальскую «Брагу» со счетом 2:1, а «сливочные» дома обыграли немецкий «Унион» — 1:0.

Матч между «Наполи» и «Реалом» состоится 3 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Реал» следит за ситуацией Осимхена в «Наполи».