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Sport: в Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» — «Реал» в ЛЧ

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В Неаполе произошли подземные толчки накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом».

Как сообщает Sport.es, подземный толчок магнитудой 4,0 был зафиксирован вечером 2 октября неподалеку от Неаполя, из-за чего некоторые обеспокоенные люди даже вышли на улицы.

В первом туре неаполитанский клуб в гостях победил португальскую «Брагу» со счетом 2:1, а «сливочные» дома обыграли немецкий «Унион» — 1:0.

Матч между «Наполи» и «Реалом» состоится 3 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Реал» следит за ситуацией Осимхена в «Наполи».

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