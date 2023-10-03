Рассказов: когда заменили Промеса, я был немного в шоке

Защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов высказался о замене нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче десятого тура РПЛ.

«Когда заменили Промеса, я был немного в шоке. Всё-таки лидер команды. Но тренеру виднее. Непосредственно против Квинси оказывался не так часто — с ним больше работал Гленн Бейл. Мне чаще приходилось противостоять Хлусевичу», — приводит слова Рассказова «Спорт-Экспресс».

Самарская команда на своём поле разгромила красно-белых со счётом 4:0. Мячи забили Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), Бенхамин Гарре (78-я) и Владислав Шитов (90-я).

«Крылья Советов» (21 очко) занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

Ранее нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о победе над «Спартаком» в матче десятого тура чемпионата России.