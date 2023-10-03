Фанат «Шеффилда» признал вину в издевательстве над умершим от рака ребёнком
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29 сентября в социальных сетях появились фотографии, на которых Хоутон и ещё один болельщик держали фотографию умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури и насмехались над ней.
1 октября полиция арестовала 31-летнего англичанина и заключила его под стражу, предъявив ему обвинения.
Как сообщают британские СМИ, судья заявил, что фаната могут приговорить к тюремному заключению.
Лоури умер от рака в 2017 году. До этого Английская премьер-лига запустила акцию в его поддержку. На лечение было собрано более £1 млн.
Ранее сообщалось, что в Англии полиция арестовала фанатов, высмеявших умершего от рака ребёнка.