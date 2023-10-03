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Фанат «Шеффилда» признал вину в издевательстве над умершим от рака ребёнком

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Фанат «Шеффилд Уэнсдэй» Дейл Хоутон признал себя виновным в нарушении общественного порядка во время матча девятого тура Чемпионшипа с «Сандерлендом».
Фанат «Шеффилда» признал вину в издевательстве над умершим от рака ребёнком
  • Gettyimages.ru

29 сентября в социальных сетях появились фотографии, на которых Хоутон и ещё один болельщик держали фотографию умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури и насмехались над ней.

1 октября полиция арестовала 31-летнего англичанина и заключила его под стражу, предъявив ему обвинения.

Как сообщают британские СМИ, судья заявил, что фаната могут приговорить к тюремному заключению.

Лоури умер от рака в 2017 году. До этого Английская премьер-лига запустила акцию в его поддержку. На лечение было собрано более £1 млн.

Ранее сообщалось, что в Англии полиция арестовала фанатов, высмеявших умершего от рака ребёнка.

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