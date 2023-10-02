В Англии полиция арестовала фанатов, высмеявших умершего от рака ребёнка

Британская полиция арестовала двух фанатов «Шеффилд Уэнсдей», которые высмеяли умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури.

29 сентября во время матча девятого тура Чемпионшипа между «Шеффилдом» и «Сандерлендом» на трибунах были замечены двое болельщиков, которые держали фотографию с Лоури и насмехались над ней. 1 октября полиция арестовала 31-летнего Дейла Хоутона и заключила его под стражу, предъявив ему обвинение в нарушении общественного порядка. Ещё один 27-летний фанат также был арестован, но выпущен под залог до завершения расследования.

В «Шеффилде» выступили с заявлением, осудив действия болельщиков, а также принесли извинения семье мальчика.

Лоури умер в 2017 году. До этого Английская премьер-лига (АПЛ) запустила акцию в поддержку ребёнка, который был болен нейробластомой, крайне агрессивной формой рака. На лечение было собрано более миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что футболист «Сандерленда» Люк О'Найн спас собаку на пляже.