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В Англии полиция арестовала фанатов, высмеявших умершего от рака ребёнка

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Британская полиция арестовала двух фанатов «Шеффилд Уэнсдей», которые высмеяли умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури.
В Англии полиция арестовала фанатов, высмеявших умершего от рака ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

29 сентября во время матча девятого тура Чемпионшипа между «Шеффилдом» и «Сандерлендом» на трибунах были замечены двое болельщиков, которые держали фотографию с Лоури и насмехались над ней. 1 октября полиция арестовала 31-летнего Дейла Хоутона и заключила его под стражу, предъявив ему обвинение в нарушении общественного порядка. Ещё один 27-летний фанат также был арестован, но выпущен под залог до завершения расследования.

В «Шеффилде» выступили с заявлением, осудив действия болельщиков, а также принесли извинения семье мальчика.

Лоури умер в 2017 году. До этого Английская премьер-лига (АПЛ) запустила акцию в поддержку ребёнка, который был болен нейробластомой, крайне агрессивной формой рака. На лечение было собрано более миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что футболист «Сандерленда» Люк О'Найн спас собаку на пляже.

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