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Шавло: «Спартак» должен возглавить российский тренер

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что московскую команду должен возглавить российский тренер.

«В «Спартаке» достаточно опытное руководство, и оно может выбрать того из российских тренеров, кого они считают нужным. Мы уже наелись иностранцами», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

Он также высказался о возможном назначении наставника «Краснодара» Владимира Ивича на пост главного тренера.

«У Ивича сейчас хорошая позиция. Возможно, впервые «Краснодар» стоит так близко к чемпионскому званию. Уходить сейчас? Не думаю, что он это сделает», — добавил Шавло.

По информации СМИ, красно-белые заинтересованы в назначении Ивича вместо Гильермо Абаскаля.

Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Абаскаль заявил, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

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