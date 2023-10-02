Балахнин: сейчас «Спартаку» нельзя менять Абаскаля

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что руководству московского «Спартака» не стоит отправлять в отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Сейчас нельзя менять тренера. Зачем пожарить... Понятно, что проигрывать 0:4 — это ненормально. Но так бывает. Надо извлечь из этого урок и идти дальше. А сейчас смотришь на всю эту шумиху, и страшно становится», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Он подчеркнул, что от смены главного тренера никакого «толку не будет».

«Пойдёт опять перестройка, а сейчас для этого не время. Надо дождаться зимней паузы хотя бы. Тогда можно перестроить команду, подготовить», — добавил Балахнин.

Красно-белые заинтересованы в назначении Владимира Ивича вместо Гильермо Абаскаля, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что в контракте сербского специалиста прописаны отступные за досрочный уход из клуба в размере €900 тыс.

«Спартак» по итогам десяти туров с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (24).

Ранее Абаскаль заявил, что московская команда не заслужила такого крупного поражения от самарских «Крыльев Советов» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.